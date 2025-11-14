Quali documenti potrebbero essere necessari per confermare l’identità – parere degli esperti Onlyspins Casino

Praticamente ogni sito di casinò prevede la verifica dell’account. È necessaria affinché gli utenti confermino la loro identità e la loro età. In questo modo si garantisce la sicurezza del sito, ad esempio come nel caso di Onlyspins casino, e la trasparenza nei confronti dei giocatori. Ma affinché la verifica dell’account di un utente registrato abbia esito positivo, è necessario fornire dei documenti per la verifica. In questo articolo vi spiegheremo quali documenti potrebbero essere richiesti.

Passaporto, patente di guida, ecc.

L’obiettivo principale è quello di consentire al nuovo utente di confermare la propria identità e età. A tal fine, possono essere richiesti i seguenti documenti:

Passaporto nazionale.

Passaporto internazionale, se il sito utilizzato è internazionale.

Patente di guida.

Carta d’identità plastificata.

Bollette dei servizi pubblici pagate, di norma relative agli ultimi 3 mesi.

Carta di credito / scansione del portafoglio elettronico.

A seconda delle regole dell’operatore del casinò online, secondo gli esperti di Onlyspins casino, potrebbero essere richiesti diversi documenti in formato elettronico, come fotografie o scansioni.

Requisiti per le fotografie e la qualità delle scansioni

Affinché la verifica abbia esito positivo, i documenti forniti in formato elettronico devono essere di qualità adeguata:

Se si tratta di una fotografia, deve essere scattata alla luce del giorno.

L’intero documento deve essere ripreso nell’inquadratura, senza parti tagliate.

L’immagine deve essere a colori e nitida, senza sfocature.

È vietata qualsiasi modifica dei documenti elettronici.

I documenti devono essere forniti in uno dei formati indicati, ad esempio PDF, jpeg / JPG, GIF.

Il file non deve superare la dimensione stabilita, ad esempio 15-20 MB.

Pertanto, prima di fare copie dei documenti in formato elettronico, gli esperti di Onlyspins casino consigliano di prendere visione dei requisiti e di seguirli attentamente.

Protezione dei dati personali durante l’invio

Al fine di garantire la protezione dei propri dati personali, è necessario adottare le seguenti misure precauzionali:

Utilizzate solo siti di casinò certificati.

Controllate che nella barra degli indirizzi sia presente il simbolo del “lucchetto”.

Non inviate informazioni non richieste, come il numero della carta, il codice CVC, l’indirizzo completo di residenza (numero civico/appartamento).

Una volta superata la verifica, si consiglia di eliminare i documenti dal PC o dal dispositivo mobile.

Fate quindi attenzione a non divulgare i vostri dati personali, che potrebbero essere utilizzati a fini fraudolenti.

Come accelerare il processo di verifica della documentazione

Affinché la verifica avvenga il più rapidamente possibile, è meglio inviare tutti i documenti richiesti in una sola volta, piuttosto che in più parti. Inoltre, devono essere di buona qualità, in modo che non vi venga chiesto di rifarli e di inviarli nuovamente. Gli esperti di Onlyspins casino consigliano anche di controllare la posta elettronica, dove dovrebbe arrivare la notifica dei risultati della verifica. Se tutto è andato a buon fine, avrete pieno accesso alle funzionalità, compreso il prelievo di fondi. E per ridurre tutti i rischi legati all’uso dei giochi d’azzardo, è necessario giocare in modo responsabile.