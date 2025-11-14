Quali documenti potrebbero essere necessari per confermare l’identità – parere degli esperti Onlyspins Casino

Praticamente ogni sito di casinò prevede la verifica dell’account. È necessaria affinché gli utenti confermino la loro identità e la loro età. In questo modo si garantisce la sicurezza del sito, ad esempio come nel caso di Onlyspins casino, e la trasparenza nei confronti dei giocatori. Ma affinché la verifica dell’account di un utente registrato abbia esito positivo, è necessario fornire dei documenti per la verifica. In questo articolo vi spiegheremo quali documenti potrebbero essere richiesti.
Passaporto, patente di guida, ecc.
L’obiettivo principale è quello di consentire al nuovo utente di confermare la propria identità e età. A tal fine, possono essere richiesti i seguenti documenti:
- Passaporto nazionale.
- Passaporto internazionale, se il sito utilizzato è internazionale.
- Patente di guida.
- Carta d’identità plastificata.
- Bollette dei servizi pubblici pagate, di norma relative agli ultimi 3 mesi.
- Carta di credito / scansione del portafoglio elettronico.
A seconda delle regole dell’operatore del casinò online, secondo gli esperti di Onlyspins casino, potrebbero essere richiesti diversi documenti in formato elettronico, come fotografie o scansioni.
Requisiti per le fotografie e la qualità delle scansioni
Affinché la verifica abbia esito positivo, i documenti forniti in formato elettronico devono essere di qualità adeguata:
- Se si tratta di una fotografia, deve essere scattata alla luce del giorno.
- L’intero documento deve essere ripreso nell’inquadratura, senza parti tagliate.
- L’immagine deve essere a colori e nitida, senza sfocature.
- È vietata qualsiasi modifica dei documenti elettronici.
- I documenti devono essere forniti in uno dei formati indicati, ad esempio PDF, jpeg / JPG, GIF.
- Il file non deve superare la dimensione stabilita, ad esempio 15-20 MB.
Pertanto, prima di fare copie dei documenti in formato elettronico, gli esperti di Onlyspins casino consigliano di prendere visione dei requisiti e di seguirli attentamente.
Protezione dei dati personali durante l’invio
Al fine di garantire la protezione dei propri dati personali, è necessario adottare le seguenti misure precauzionali:
- Utilizzate solo siti di casinò certificati.
- Controllate che nella barra degli indirizzi sia presente il simbolo del “lucchetto”.
- Non inviate informazioni non richieste, come il numero della carta, il codice CVC, l’indirizzo completo di residenza (numero civico/appartamento).
- Una volta superata la verifica, si consiglia di eliminare i documenti dal PC o dal dispositivo mobile.
Fate quindi attenzione a non divulgare i vostri dati personali, che potrebbero essere utilizzati a fini fraudolenti.
Come accelerare il processo di verifica della documentazione
Affinché la verifica avvenga il più rapidamente possibile, è meglio inviare tutti i documenti richiesti in una sola volta, piuttosto che in più parti. Inoltre, devono essere di buona qualità, in modo che non vi venga chiesto di rifarli e di inviarli nuovamente. Gli esperti di Onlyspins casino consigliano anche di controllare la posta elettronica, dove dovrebbe arrivare la notifica dei risultati della verifica. Se tutto è andato a buon fine, avrete pieno accesso alle funzionalità, compreso il prelievo di fondi. E per ridurre tutti i rischi legati all’uso dei giochi d’azzardo, è necessario giocare in modo responsabile.