Massimo Mauro: “Spalletti può ripetere la stagione del terzo Scudetto del Napoli con la Juventus”

Massimo Mauro, ex difensore della Juventus e del Napoli, ha detto la sua su come potrebbe andare l’esperienza con i bianconeri di Lucaino Spalletti, sulle colonne del quotidiano La Gazzetta Dello Sport: ecco le parole di Mauro. “A Napoli Spalletti ha fatto un miracolo contribuendo a far diventare giocatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia dei top. Osimhen litigava e faceva la lotta contro tutto e tutti e ora è una punta internazionale. Ecco, Spalletti dovrebbe farlo con Thuram, Yildiz e Vlahovic. Però manca un Kim: Gatti ha qualità ma non so se diventerà un difensore di livello internazionale, Bremer lo è però bisogna capire se resta affidabile fisicamente. Spalletti deve convincerli a tirare fuori la personalità e diventare trascinatori. Yildiz non lo deve fare coi dribbling, ma con concretezza e affidabilità: giocando senza palla, facendo i passaggi giusti, riflettendo senza andare sempre a 100 all’ora“.