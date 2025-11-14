La Repubblica – Conte pensa al cambio di modulo con il ritorno di Lukaku

Manca sempre meno al ritorno in campo di Romelu Lukaku, fuori da agosto per un infortunio alla coscia. Il possibile rientro era previsto il 18 dicembre, data della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan: tuttavia, Conte potrebbe ritrovare l’attaccante belga già a inizio dicembre. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il tecnico pugliese starebbe valutando di cambiare modulo con il ritorno in campo di Lukaku: potrebbe passare al 3-5-2 con la coppia d’attacco Lukaku-Hojlund. Nel frattempo, l’ex attaccante dell’Inter e della Roma si sta già rendendo utile negli spogliatoi, provando a smussare gli spigoli creati tra staff tecnico e squadra.