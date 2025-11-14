Frank Ilett: “Mi diverto a vedere McTominay, Hojlund e Lukaku fare così bene al Napoli

Frank Ilett, il famoso tifoso del Man Utd sul web che non si taglierà i capelli finche i Red Devils non faranno 5 vittorie consecutive, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb in cui ha anche parlato del Napoli, in particolare di McTominay, Hojlund e Lukaku, tutti ex giocatori del Man Utd: ecco le parole di Ilett. “Ho lanciato questa sfida come via per diffondere umorismo e positività tra gli altri tifosi del Manchester United in un periodo un pò difficile per il nostro club. Non mi aspettavo che sarebbe durata così a lungo o che i miei capelli crescessero così tanto. E’ stata ed è tuttora dura, ma le vittorie stanno arrivando finalmente. Ho un debole per diverse squadre italiane, ma al momento, visti i tanti ex giocatori dello United come McTominay, Hojlund e Lukaku al Napoli, mi sto divertendo a vederli fare bene in maglia azzurra“.