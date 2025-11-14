Dorval: “Essere nel mirino del Napoli è un riconoscimento importante per me”

Mehdi Dorval, difensore del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Foot Mercato direttamente dal ritiro della Nazionale Algerina. Il calciatore classe 2001 ha parlato anche del suo accostamento al Napoli: ecco le sue parole. “Essere nel mirino di un club del livello del Napoli è un riconoscimento importante, significa che sto lavorando bene. La Serie A è un campionato molto esigente tatticamente e tecnicamente, ma credo di avere le qualità per impormi, a patto di continuare a lavorare duro ogni giorno. Il mio obiettivo è continuare a crescere, giocare con regolarità e avere un ruolo importante nella mia squadra attuale. Un ritorno in Francia si può considerare, se ci sarà una buona opportunità, ma per ora resto concentrato sulla mia stagione e sul costruire il mio futuro passo dopo passo“.