CorSport – Il Napoli potrebbe ritrovare Meret dopo la Supercoppa

Alex Meret non gioca dal 28 settembre (Milan-Napoli 2-1): dopodiché, Conte ha preferito schierare Milinkovic-Savic tra i pali nelle partite contro Sporting Lisbona, Genoa, Torino e PSV. Tuttavia, prima della partita in casa contro l’Inter del 25 ottobre, Meret si è infortunato in allenamento (frattura del secondo metatarso). Come riportato dal Corriere Dello Sport, l’ex portiere dell’Udinese e la SPAL potrebbe tornare in campo dopo la Supercoppa Italiana (la finale si gioca il 22 dicembre). Dunque, il rientro di Meret è previsto per fine dicembre, probabilmente per la trasferta contro la Cremonese in programma domenica 28 dicembre.