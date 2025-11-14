Avramov: “Quando ero al Brescia volevo prendere Vanja Milinkovic-Savic”

Vlada Avramov, ex portiere della Fiorentina e del Cagliari e attuale allenatore dei portieri all’Al Okhdood, svela un retroscena in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. Nel 2018, Avramov era l’allenatore dei portieri al Brescia e voleva Vanja Milinkovic-Savic, attuale portiere del Napoli, come portiere: ecco una parte dell’intervista. “Milinkovic-Savic lo volevo prendere quando sono stato allenatore dei portieri al Brescia. Lo conosco bene, per questo non mi sorprende il suo impatto al Napoli. Per me è il miglior portiere serbo“.