Vergara, parla il suo scopritore: “Troverà spazio nel Napoli, è davvero bravo”

Salvatore Lodi, scopritore di Vergara, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del giovane napoletano. Ecco cosa ha dichiarato:

“Dopo le parole di Conte mi aspettavo di vederlo più spesso in campo, invece sempre i soliti tirano la carretta. A questo punto spero che se dovesse trovare spazio a causa dell’infortunio di Anguissa non si scarichino le responsabilità su questo ragazzino. Antonio è un ragazzo che deve crescere, deve essere tutelato e coccolato. È patrimonio del calcio italiano e non solo del Napoli. Io ho lavorato 20 anni con Corsi e penso che bisognerebbe prendere un po’ esempio da una piazza come Empoli. Serve coraggio e gli attributi per far giocare i giovani. Se sono bravi devono trovare spazio ed essere messi alla prova”.