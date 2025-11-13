Romano: “Il Napoli interverrà in modo importante a centrocampo, non è da escludere un doppio colpo, tra i nomi che piacciono Mainoo e Pellegrini”

L’

L’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale youtube ha parlato del Napoli e dello sfortunato infortunio che ha colpito Frank Anguissa, che dovrà rimanere ai box per diversi mesi. La società azzurra era già sicura di prendere un centrocampista nel corso del mercato di gennaio, idea che si è rafforzata dopo i lunghi infortuni patiti dal camerunense e da Kevin De Bruyne nella sfida contro l’Inter al Maradona. Sono vari i nomi nella lista del DS Giovanni Manna, tra questi Kobbie Mainoo, da mesi il giovane inglese piace al Napoli, che deve prima capire quali sono le intenzioni del Manchester United, club proprietario del suo cartellino. Un altro obiettivo del club da anni é Lorenzo Pellegrini, che ha più volte dichiarato l’amore per la Roma ma che nelle ultime due sessioni di mercato poteva lasciare la Capitale di fronte ad un’offerta ritenuta consona dai giallorossi. Ci sono anche altri nomi dall’estero che riguardano centrocampisti più di rottura e con un altro tipo di fisicità molto simile a quella di Anguissa. Ci sono molte valutazioni in corso e nel corso dei mesi si capirà se ci saranno le condizioni per portare a Castel Volturno anche due nuovi innesti a centrocampo per la squadra di mister Conte