Roma-Napoli, vietata la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti in Campania: i dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note alcune info per quanto riguarda la vendita dei biglietti del settore ospiti di Roma-Napoli. Nella nota, si legge che l’accesso nel settore ospiti ai residenti in Campania sarà negato. Questo, sarà invece consentito ai possessori di fidelity card del Napoli non residenti in Campania. Di seguito, il comunicato.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Roma – Napoli, in programma domenica 30 novembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, sono in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti sono disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 12 novembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

In attesa delle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.asroma.com/it/stadio

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.