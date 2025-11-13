Repubblica – Infortunio Anguissa, non c’è lesione. I tempi di recupero

Sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di André-Frank Zambo Anguissa? C’è grande apprensione per il camerunense, grande protagonista nell’ultimo mese del Napoli e infortunatosi in un allenamento con la nazionale del Camerun. Stando però a quanto riportato da Marco Azzi, giornalista di La Repubblica, il pericolo di uno stop prolungato sembrerebbe allontanato. Secondo quanto riferito, gli esami “hanno escluso infatti lesioni muscolari. Si tratta di un semplice affaticamento. Il centrocampista dovrà fermarsi solo per una decina di giorni”.