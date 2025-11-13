Napoli-Atalanta, sospesa la vendita ai residenti in Lombardia. L’Osservatorio rinvia al Casms

Arrivano novità per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Napoli-Atalanta, prossima gara di campionato dei partenopei in programma per il giorno sabato 22 novembre alle ore 20:45. L’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha deciso di sospendere la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. La decisione definitiva sulle restrizioni arriverà da parte del Casms, a cui è stato rinviato il compito. Probabilmente, si andrà in contro a delle limitazioni per quanto riguarda vendita di biglietti per il settore ospiti ai residenti in Lombardia, oppure nella sola provincia di Bergamo.