La Repubblica – Napoli, Conte assente agli allenamenti e voci su Xavi per la panchina: il punto

L’edizione napoletana de La Repubblica fa il punto sul momento attuale in casa Napoli, ipotizzando Xavi Hernandez, come eventuale sostituto: “Il Napoli è convinto che Conte abbia bisogno solo di ricaricare le pile e non pensa minimamente all’ipotesi di un clamoroso ribaltone in panchina. Ma allo stesso tempo De Laurentiis conosce troppo bene il focoso carattere del tecnico leccese e per questo non ha preso sotto gamba il suo sfogo di Bologna. «Le partite perse stanno diventando troppe e io non accompagno un morto». Tradotto: Antonio non deve avere dubbi sulla voglia di reagire degli azzurri e sulla disponibilità del gruppo a seguirlo. Altrimenti l’ipotesi delle sue dimissioni – al momento secondaria e sfumata – rischia di prendere pericolosamente corpo nei prossimi giorni. Tutto sarà più chiaro nel week-end, perché lunedì 17 novembre sarà il giorno del dentro o fuori. Il presidente da ieri è all’estero e non vuole nemmemo pensare al piano B. Il nome che circola è quello dello spagnolo Xavi Hernandez. Solamente rumors, almeno per adesso…”.