Il Mattino – Napoli, Conte in cerca di risposte; le dichiarazioni di Lobotka lo fanno riflettere

Il Mattino scrive del momento attuale del Napoli, soffermandosi sugli interrogativi che in questo momento investono Antonio Conte e sulla sua reazione alle recenti dichiarazioni di Stanislav Lobotka: “L’ombra dell’addio non è ancora del tutto sparita. Ma certo, non ci sono lettere di dimissioni scritte. Nulla di tutto questo. Ma Conte ha qualche interrogativo di cui cerca ancora le risposte perché non ama essere messo in discussione (l’intervista di Lobotka non lo ha fatto ridere neppure un po’), non ama che vengano criticati i metodi di allenamento che lo hanno reso uno degli allenatori più vincenti d’Italia, non pensa di poter galleggiare in una squadra che “si accontenta” di poter arrivare in zona Champions”.