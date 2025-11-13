Gazzetta – Non è la prima volta che Conte prende una pausa, ma in questo momento la sua assenza fa rumore

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è in permesso concordato con la società per una settimana. Uno stop che non è una novità nella sua carriera, ma che arriva in un momento molto particolare, con gli azzurri in difficoltà e che hanno bisogno di ripartire. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Non è la prima volta in carriera che Conte decide di prendersi qualche giorno di pausa durante una sosta per le nazionali. Era già successo nel suo primo biennio inglese, ai tempi del Chelsea. Certo è che poi molto dipende dal momento. E un’assenza in un periodo così complicato per il suo Napoli fa ovviamente molto rumore. Perché sono i numeri a raccontare bene le difficoltà della squadra campione d’Italia: già cinque sconfitte stagionali (tre in campionato e due in Champions), le stesse subite in tutta la scorsa stagione tra Serie A (4) e Coppa Italia. Enpoi c’è quel mal di trasferta che davvero è diventato insopportabile, sia per Conte sia per i tifosi azzurri. Il Napoli ha perso cinque delle ultime sei partite lontano dal Maradona, contro City, Milan, Torino, Psv e Bologna. Forse è anche per questo che Conte ha parlato di assenza di cuore, anche per giustificare un rendimento così negativo. In casa, infatti, gli azzurri nel 2025 non hanno mai perso, anche grazie alla spinta del Maradona. Ma fuori casa serve dare di più, serve essere compatti, serve avere un’anima da squadra vera. Quella che Antonio spera di ritrovare dopo aver ricaricato le batterie”.