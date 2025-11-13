Gazzetta – Napoli, Conte e le ferie concordate; il tecnico deve ritrovare serenità

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla scelta di Antonio Conte che ha deciso di allontanarsi dagli allenamenti della squadra per questa settimana, di comune accordo con il club: “Un momento buono per ricaricare le batterie dopo giorni comunque duri, complessi. Con la rabbia post Bologna che sarà ancora viva nella testa e nel cuore dell’allenatore. Conte non ama perdere, si sa. Ma, soprattutto, come ha detto domenica in conferenza, è preoccupato per la situazione che sta vivendo il Napoli, non ancora “squadra”. Da domenica sera è tornato a Torino, dove vive la sua famiglia. Si è rintanato in casa per ritrovare serenità ed energie positive, insieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria, che pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno. Nel post-partita di Bologna, Antonio è sembrato visibilmente stanco, stranamente svuotato di quella carica con cui ha costruito la sua carriera. Da giocatore, prima ancora che da tecnico. E allora ben vengano giorni di ferie in più, pur di ritrovare serenità e voglia di combattere”.