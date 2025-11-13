Gazzetta – In assenza di Conte sarà Stellini a dirigere gli allenamenti, il suo uomo fidato

Sarà Cristian Stellini a dirigere gli allenamenti del Napoli in assenza di Antonio Conte. Allenatore in seconda, ha seguito il tecnico in ogni sua esperienza a partire dall’avventura al Bari. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha tracciato il suo profilo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“È l’uomo fidato di Conte. Quello che lo conosce da più tempo, che lo ha seguito in ogni sua avventura da tecnico da Bari in avanti. Ieri a Castel Volturno, è stato Cristian Stellini a dirigere l’allenamento in assenza del “grande capo”. E sarà così per tutta la settimana. Stellini è il viceallenatore azzurro, tra l’altro l’uomo che ha guidato il Napoli nella notte scudetto contro il Cagliari, con Antonio squalificato e costretto ad assistere alla gara dell’anno da uno Skybox sopra la tribuna stampa. Stellini ovviamente non era solo, perché sul campo di Castel Volturno c’erano tutti gli altri membri dello staff, a partire dall’Head of first team – come da organigramma societario – Lele Oriali. Allenamento tranquillo, con lavoro tecnico-tattico sul campo, dopo una fase di attivazione. Del resto, si trattava del primo allenamento post delusione di Bologna. E senza Conte e i nazionali, non c’è stato nemmeno bisogno di un faccia a faccia. Stellini a Napoli cura principalmente la fase difensiva e il suo lavoro sul campo è stato tangibili durante i ritiri, quando insieme a Gianluca Conte, il fratello del tecnico, si isolava con i difensori per farli mandare a memoria i movimenti principali. Stellini ha sempre detto di aver imparato tutto da Conte, anche quando fu chiamato a sostituirlo come primo allenatore ai tempi del Tottenham, quando a seguito dell’esonero di Antonio fu proprio lui a ereditarne il posto sulla panchina degli Spurs, dopo che lo aveva sostituito anche durante un periodo di convalescenza. L’avventura da primo allenatore durò però appena un mese, e si chiuse con un pesantissimo 6-1 interno contro il Newcastle”.