Cds – Napoli, infortunio Anguissa: possibile stop non breve per il centrocampista

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, il quale è stato costretto al rientro dal Marocco a causa di un problema fisico avvertito in nazionale: “I tempi di recupero potrebbero non essere brevi: la sua federazione parla di una lesione. Anguissa rischia uno stop non breve, una vera e propria tegola per il Napoli che, dopo la sosta, al rientro, sarà atteso dalla doppia sfida del Maradona (Atalanta il 22 e Qarabag in Champions il 25 novembre) e poi, in generale, da un altro tour de force con partite ogni tre giorni”.