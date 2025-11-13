Cds – Napoli, Conte e i giocatori sono stanchi; bisogna sfruttare la sosta per recuperare

Scritto da:
Carlo Ritondale
-

Il Corriere dello Sport scrive di Antonio Conte, tecnico del Napoli, e della stanchezza che non ha colpito solo lui, ma a quanto pare anche la squadra azzurra: “Cosa sta accadendo a lui e al Napoli e cosa potrà accadere. Perché la squadra e il suo tecnico appaiono così stanchi e svuotati. E soprattutto: in che modo, da lunedì e al rientro dei nazionali, troveranno il modo di risolvere una situazione singolare e così delicata e complessa già a novembre. Consapevoli che in un mese c’è in ballo il futuro in ogni competizione”.

