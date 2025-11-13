CdS – Lukaku, prosegue l’iter di recupero. Questa la possibile data per il rientro in gruppo

Prosegue il programma di recupero di Romelu Lukaku. Il belga è fermo da agosto per una lesione al retto femorale sinistro e conta di ritornare al più presto in gruppo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante potrebbe tornare in gruppo già per la fine del mese. “Parallelamente, Lukaku accelera: ha imboccato il rettilineo finale del suo iter riabilitativo dopo il lungo stop per la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto, e vede la luce. Il nuovo obiettivo è rientrare in gruppo per la fine del mese”.