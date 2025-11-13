CdS – Ancora fuori Gilmour e Spinazzola. La sensazione per Napoli-Atalanta

In casa Napoli c’è apprensione per quanto riguarda le condizioni di André-Frank Zambo Anguissa, infortunatosi con il Camerun. Tuttavia, non è l’unico azzurro cui si aspetta il rientro. I più prossimi al recupero sono Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, entrambi usciti per infortunio in Napoli-Como. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la loro presenza per Napoli-Atalanta è al momento in dubbio.

“In attesa di fare la conta dei danni rimediati da Anguissa in Marocco, restano da valutare verso la prossima partita le condizioni di Gilmour e Spinazzola. Entrambi fuori per problemi agli adduttori accusati durante e dopo la sfida con il Como, ai box contro Eintracht e Bologna e costretti a rinunciare alla convocazione di Scozia e Italia. Troppo presto per dire cosa accadrà dopo la sosta, quando il Napoli affronterà l’Atalanta al Maradona, ma dire che entrambi restano in dubbio è di certo la posizione più aderente alla realtà”.