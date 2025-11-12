Tuttosport – ” Caso Lobotka, la Juve può farci un pensierino. Ma c’è sempre Adl di mezzo… “

L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato di un possibile interessamento della Juventus, e di Luciano Spalletti, per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, finito nell’occhio del ciclone a causa delle sue dichiarazioni, e quelle del suo agente (poi riformulate), potrebbe comunque essere uno dei possibili partenti nella prossima stagione. C’è sempre da tenere in considerazione il fattore Aurelio De Laurentiis, che sicuramente sarebbe molto più propenso a cedere il regista all’estero (Manchester United e Barcellona lo osservano da tempo), piuttosto che in Italia, soprattutto alla Juventus.