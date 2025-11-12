Sky – Infortunio Anguissa, sarà presto a Napoli per gli esami. Questa la prima diagnosi

C’è grossa preoccupazione nell’ambiente Napoli per quanto riguarda l’infortunio rimediato da André-Frank Zambo Anguissa con la nazionale del Camerun. Il centrocampista partenopeo ha subito un problema muscolare sul quale però non ci si può ancora pronunciare, visto che il calciatore non ha eseguito alcun controllo in casa Napoli. Stando alle prime indiscrezioni si tratta di una noia al flessore. A riportare è il giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky.

“È un infortunio sul quale non ci si può pronunciare perché il calciatore non è ancora rientrato in Italia. Dalle prime indiscrezioni che arrivano dal Marocco pare sia una noia al flessore. La richiesta della società è farlo rientrare per così sottoporlo a risonanza magnetica e così valutare l’entità dell’infortunio”.