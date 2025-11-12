Le 5 migliori squadre della Serie A: chi domina a novembre

La pausa invernale si avvicina sempre di più e, in questa nuova guida dedicata alla classifica Serie A, faremo il punto della situazione ad inizio novembre 2025.

Parleremo, dunque, delle squadre che dominano la classifica, ma anche di quelle che si stanno rivelando una delusione e, più in generale, di quelle che saranno le ipotetiche ripercussioni degli eventi della prossima stagione (Champions League e Coppa Italia in primis).

Introduzione — Tensione a metà campionato Serie A che scalda gli animi

Siamo a novembre 2025, ovvero 11 giornate di campionato Serie A già giocate con le prime 5 che stanno lottando in modo serrato per il titolo.

Sorprendentemente, la Juventus sta tornando in gran forma, grazie alle ultime 2 vittorie consecutive.

Il Napoli, invece, è in netta difficoltà e la sua crisi di gioco si ripercuote persino sulla classifica di Champions League.

L’Inter, poi, sembra essere la squadra più equilibrata, dato il trend positivo di partite di Serie A vinte che sta portando avanti sin da inizio stagione.

Nei prossimi paragrafi, quindi, vedremo nel dettaglio quali club stanno davvero dominando la classifica con l’avvicinarsi dell’inverno.

Quadro generale: Serie A classifica e tendenze emergenti

A seguire, trovi i risultati Serie A aggiornati, per l’appunto, all’11esima giornata del campionato 2025-2026

Posizione in classifica

Squadra

Punteggio Totale partite giocate Match vinti Match persi Match pareggiati Gol fatti Gol subiti 1 Inter 24 11 8 3 0 26 12 2 Roma 24 11 8 3 0 12 5 3 Milan 22 11 6 1 4 17 9 4 Napoli 22 11 7 3 1 16 10 5 Bologna 21 11 6 2 3 18 8

Serie A partite: confronto con la passata stagione

Quelli che seguono sono, per l’appunto, i risultati per Serie a 2024 – 2025 all’11esima giornata di campionato.

Posizione in classifica

Squadra

Punteggio Match vinti Match persi Match pareggiati Gol fatti Gol subiti 1 Napoli 25 8 2 1 18 8 2 Inter 24 7 1 3 25 13 3 Atalanta 22 7 3 1 29 14 4 Fiorentina 22 6 1 4 22 9 5 Lazio 22 7 3 1 24 14

Chiaramente, è ancora presto per “tirare le somme”, tuttavia, una cosa è certa. Le partite Serie A oggi sono estremamente avvincenti e caratterizzate da un gioco piuttosto offensivo, tenendo conto proprio del gran numero di reti realizzate.

Approfondimento: chi sta davvero dominando la classifica di Serie A?

Una volta chiarita la situazione in merito alla classifica Serie A nel suo complesso, adesso diamo uno sguardo ravvicinato alle prime 5 classificate.

Se hai intenzione di scommettere sui migliori Casino Online non AAMS, a maggior ragione è bene essere i più informati possibile in merito alle favorite.

Inter: la definizione di costanza

Focus tattico

Di base, l’Inter sfrutta molto il modulo 3-5-2, che prevede un’accurata organizzazione in fase di possesso palla e una ripartenza rapida.

La squadra predilige un pressing forte, gioco sulle fasce e solida struttura difensiva.

Giocatori chiave

Tra i giocatori chiave dell’Inter troviamo, ovviamente, Lautaro Martínez che è capitano e un ottimo attaccante che va spesso a segno. A seguire, poi, troviamo Davide Frattesi e Nicolò Barella, da considerarsi come il “cuore” del centrocampo, specialmente durante i derby Inter – Milan.

Infine, vale la pena citare anche Alessandro Baston, uno dei difensori centrali più affidabili di tutta la squadra.

Statistiche

xG: 25,82

Possesso palla: 60,18 %

Porta inviolata: 44,4 % (Yann Sommer) e 50,0 % (Josep Martínez)

Juventus — Il ritorno del pragmatismo di Spalletti

Sembra proprio che, grazie a il bianconero allenatore Spalletti, la Juve abbia riscoperto il suo DNA “minimalista”, ovvero punta ad un gioco più pratico e concentrato sull’efficacia, come quello osservato in alcune partite (tipo Juve – Inter del 13 settembre 2025).

Inoltre, degna di nota è l’efficienza difensiva basata sulla solidità e su un sistema di pressing organizzato che da davvero poche occasioni pericolose agli avversari.

Tuttavia, l’esito delle trasformazioni dipende dal modulo, così come dai giocatori effettivamente disponibili in rosa.

Ruolo della nuova generazione

Per quanto riguarda i giocatori più giovani, vale la pena menzionare Yildiz, Cambiaso, Iling-Junior. Al momento costano di meno rispetto ai “big” e, grazie alla loro giovane età, godono di maggiore resistenza fisica e hanno meno probabilità di subire infortuni.

Milan — Dalla creatività all’efficienza controllata

Influenza di Stefano Pioli

Nonostante il Milan risenta ancora dell’influenza negativa di Stefano Pioli dalle passate stagioni (ne ha trascorse ben 5 con i rossoneri, plasmandoli nel profondo), l’attuale tecnico Allegri può contare sulla potenza di Leão e Pulisic, entrambi caratterizzati da una grande capacità di influenzare il gioco.

Debolezze difensive e rimodellamento tattico

Al momento, il Milan necessita di un leader difensivo, visto che Gabbia non può essere considerato un titolare fisso in una difesa d’élite.

Allegri, quindi, sta valutando un rimodellamento della linea difensiva che prevede l’introduzione di un centrale di peso, anche in vista del prossimo derby Milan – Inter

Roma — L’evoluzione calcolata di Mourinho

Struttura difensiva

Spesso si basa su uno schema a 4 difensori che può trasformarsi in una difesa a 5 nelle fasi di non possesso. A volte, la difesa si completa con la presenza di un mediano che si abbassa a protezione della linea difensiva, creando una sorta di schermo aggiunto

Contributo dei giovani talenti

Tra i giovani talenti troviamo Claudio Cassano, così come Niccolò Pisilli, entrambi ritenuti fondamentali per dare maggiore equilibrio e dinamicità alla squadra.

Napoli — Il campione in crisi

Motivi del declino

I motivi del declino del Napoli Calcio sono da ricondursi a cause sia fisiche che mentali, con una perdita di concentrazione e un esaurimento delle energie dopo una lunga serie di partite impegnative.

Un esempio specifico di questi problemi è stato il crollo psicologico a seguito del gol subito contro la Roma

Resta da chiedersi se riusciranno a recuperare prima della pausa invernale, dato che, agli inizi di gennaio, ci sarà la tanto attesa Napoli – Inter

Statistiche

Conversione dei tiri in porta: 1,5 gol/partita

Ritmo offensivo: 11-12%

Tendenze tattiche di novembre

A novembre 2025, i moduli più usati nella Serie A 2025-2026 sono il

3-4-2-1 e il 3-5-2. Al tempo stesso, troviamo persino il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che rimangono molto comuni.

A tal proposito, vale la pena citare importanti squadre che stanno ottenendo ottimi risultati grazie all’innovativo 3-4-2-1.(Juventus e Roma), in contrapposizione al più classico 3-5-2 utilizzato da Inter e Milan.

Insomma, possiamo affermare che la Serie A stia trovando la perfetta armonia tra la sua tradizione difensiva e il calcio moderno, quest’ultimo basato sui ritmi più elevati.

Eroi individuali del mese

In questa sezione della nostra guida, invece, parliamo nel dettaglio dei migliori giocatori del momento, a cominciare dagli MVP, seguiti dai migliori marcatori, difensori e fantasisti.

MVP di novembre

Giocatore Ruolo Squadra Statistiche (solo stagione 2025-26) Lautaro Martinez Attaccante Inter Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 3Totale assist realizzati: 2 Paulo Dybala Attaccante Roma Totale partite giocate: 8Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 1Infortuni: bicipite femorale sinistro, rientrerà il 30 novembre 2025; Alex Meret Portiere Napoli Totale partite giocate: 4Totale gol subiti: 4Totale clean sheet: 2

I migliori registi, difensori e talenti emergenti

1. Registi

Giocatore Ruolo Squadra Statistiche Jari Vandeputte Centrocampista Cremonese Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 0Totale assist realizzati: 4 Nico Paz Trequartista Como Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 4Totale assist realizzati: 4 Federico Dimarco Terzino sinistro Inter Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 2Totale assist realizzati: 4

2. Difensori

Giocatore Ruolo Squadra Statistiche Alessandro Bastoni Difensore centrale Inter Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 3 Federico Gatti Difensore centrale Juventus Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 0 Jhon Lucumi Difensore centrale Bologna Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 0

3. Marcatori

Giocatore Ruolo Squadra Statistiche Hakan Çalhanoğlu Mediano Inter Totale partite giocate: 9Totale gol segnati: 5Totale assist realizzati: 1 Riccardo Orsolini Ala destra Bologna Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 5Totale assist realizzati: 0 Andre-Frank Anguissa Centrocampista Napoli Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 4Totale assist realizzati: 2

Per concludere questa sezione, aggiungiamo che giocatori quali Francesco Camarda, Niccolò Pisilli e Daniele Ghilardi potrebbero presto unirsi alla rosa ufficiale della Nazionale italiana, dati i loro meriti e risultati raggiunti sul campo.

Sorprese e Delusioni Serie A oggi

Adesso, invece, ci focalizziamo sulle sorprese del campionato, sia quelle positive, che quelle negative.

Sorprese positive

Per quanto riguarda le sorprese positive, appare subito evidente come il Bologna FC stia andando alla grande, specialmente se paragoniamo i risultati attuali con quelli della scorsa stagione.

Posizione in classifica

Squadra

Punteggio Totale partite giocate Match vinti Match persi Match pareggiati Gol fatti Gol subiti 5 Bologna 21 11 6 2 3 18 8 7 Como 18 11 4 1 6 12 6 8 Sassuolo 16 11 5 5 1 14 12

Squadre sottotono

Posizione in classifica

Squadra

Punteggio Totale partite giocate Match vinti Match persi Match pareggiati Gol fatti Gol subiti 9 Lazio 15 11 4 4 3 13 9 12 Torino 14 11 3 3 5 10 16 20 Fiorentina 5 11 0 6 5 9 18

Sebbene ognuna delle 3 squadre sopra citate abbia la sua peculiare situazione, in linea di massima le cause del loro calo consistono in difetti tattici, infortuni e scarsa rotazione della squadra.

Numeri che raccontano la storia: statistiche Serie A

Prima di andare alle conclusioni finali, facciamo un breve recap in merito alle statistiche più salienti riguardanti le prime 5 in classifica.

Squadra Posseso palla medio xG xGA xPTS Inter 60,2 % 25.82-0.18 9.73-2.27 24.17+0.17 Roma 59,4 % 16.50+4.50 12.83+7.83 18.22-5.78 Milan 51,4 % 20.02+3.02 11.03+2.03 21.94-0.06 Napoli 58,9 % 16.93+0.93 14.32+4.32 16.68-5.32 Bologna 57,0 % 16.77-1.23 11.93+3.93 17.80-3.20

Previsioni partite Serie A — Prospettive e scenari di corsa al titolo

A quanto pare, la squadra che gode di un calendario più “snello” è la Juventus, seguita dal Milan e dal Como.

Inoltre, per prevedere l’andamento del campionato è fondamentale tenere conto della stanchezza delle squadre causata dalle partite di Premier League che, inevitabilmente, mettono a dura prova forma fisica e brillantezza dei giocatori.

Detto ciò, nella tabella qui sotto troverai l’ipotetica classifica che avremo a fine novembre 2025.

Se l’Inter mantiene il suo ritmo, di sicuro continuerà a dominare la classifica senza troppi problemi.

D’altro canto, se la Juventus migliora in attacco, molto probabilmente tornerà ad occupare uno dei primi 5 posti della classifica.

Infine, resta l’incognita Napoli: se porrà rimedio alla sue lacune, di sicuro anche lei rientra nelle Top 5.

Posizione in classifica Squadra Giornata di campionato Data 1 Inter 13





20 novembre – 01 dicembre 2025 2 Milan 13 3 Napoli 13 4 Juventus 13 5 Roma 13

Conclusione — Il dramma del calcio Serie A si fa sempre più intenso

La Serie A sta vivendo una vera e propria rinascita: competitiva, veloce e piena di carattere, anche in virtù del fatto che ci stiamo avvicinando sempre di più al “giro di boa” della stagione 2025-26.

Nessuno può prevedere con esattezza l’andamento delle prossime partite e, l’unico modo per rimanere aggiornati, è seguire la diretta calcio e gli highlights dei futuri match in programma.

Per concludere, questo novembre ha dimostrato una cosa: il calcio italiano non è più cauto: è audace, ambizioso e punta ancora una volta al titolo europeo.