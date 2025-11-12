Le 5 migliori squadre della Serie A: chi domina a novembre

La pausa invernale si avvicina sempre di più e, in questa nuova guida dedicata alla classifica Serie A, faremo il punto della situazione ad inizio novembre 2025.
Parleremo, dunque, delle squadre che dominano la classifica, ma anche di quelle che si stanno rivelando una delusione e, più in generale, di quelle che saranno le ipotetiche ripercussioni degli eventi della prossima stagione (Champions League e Coppa Italia in primis).
Introduzione — Tensione a metà campionato Serie A che scalda gli animi
Siamo a novembre 2025, ovvero 11 giornate di campionato Serie A già giocate con le prime 5 che stanno lottando in modo serrato per il titolo.
Sorprendentemente, la Juventus sta tornando in gran forma, grazie alle ultime 2 vittorie consecutive.
Il Napoli, invece, è in netta difficoltà e la sua crisi di gioco si ripercuote persino sulla classifica di Champions League.
L’Inter, poi, sembra essere la squadra più equilibrata, dato il trend positivo di partite di Serie A vinte che sta portando avanti sin da inizio stagione.
Nei prossimi paragrafi, quindi, vedremo nel dettaglio quali club stanno davvero dominando la classifica con l’avvicinarsi dell’inverno.
Quadro generale: Serie A classifica e tendenze emergenti
A seguire, trovi i risultati Serie A aggiornati, per l’appunto, all’11esima giornata del campionato 2025-2026
|Posizione in classifica
Squadra
Punteggio
|Totale partite giocate
|Match vinti
|Match persi
|Match pareggiati
|Gol fatti
|Gol subiti
|1
|Inter
|24
|11
|8
|3
|0
|26
|12
|2
|Roma
|24
|11
|8
|3
|0
|12
|5
|3
|Milan
|22
|11
|6
|1
|4
|17
|9
|4
|Napoli
|22
|11
|7
|3
|1
|16
|10
|5
|Bologna
|21
|11
|6
|2
|3
|18
|8
Serie A partite: confronto con la passata stagione
Quelli che seguono sono, per l’appunto, i risultati per Serie a 2024 – 2025 all’11esima giornata di campionato.
|Posizione in classifica
Squadra
Punteggio
|Match vinti
|Match persi
|Match pareggiati
|Gol fatti
|Gol subiti
|1
|Napoli
|25
|8
|2
|1
|18
|8
|2
|Inter
|24
|7
|1
|3
|25
|13
|3
|Atalanta
|22
|7
|3
|1
|29
|14
|4
|Fiorentina
|22
|6
|1
|4
|22
|9
|5
|Lazio
|22
|7
|3
|1
|24
|14
Chiaramente, è ancora presto per “tirare le somme”, tuttavia, una cosa è certa. Le partite Serie A oggi sono estremamente avvincenti e caratterizzate da un gioco piuttosto offensivo, tenendo conto proprio del gran numero di reti realizzate.
Approfondimento: chi sta davvero dominando la classifica di Serie A?
Una volta chiarita la situazione in merito alla classifica Serie A nel suo complesso, adesso diamo uno sguardo ravvicinato alle prime 5 classificate.
Se hai intenzione di scommettere sui migliori Casino Online non AAMS, a maggior ragione è bene essere i più informati possibile in merito alle favorite.
Inter: la definizione di costanza
Focus tattico
Di base, l’Inter sfrutta molto il modulo 3-5-2, che prevede un’accurata organizzazione in fase di possesso palla e una ripartenza rapida.
La squadra predilige un pressing forte, gioco sulle fasce e solida struttura difensiva.
Giocatori chiave
Tra i giocatori chiave dell’Inter troviamo, ovviamente, Lautaro Martínez che è capitano e un ottimo attaccante che va spesso a segno. A seguire, poi, troviamo Davide Frattesi e Nicolò Barella, da considerarsi come il “cuore” del centrocampo, specialmente durante i derby Inter – Milan.
Infine, vale la pena citare anche Alessandro Baston, uno dei difensori centrali più affidabili di tutta la squadra.
Statistiche
- xG: 25,82
- Possesso palla: 60,18 %
- Porta inviolata: 44,4 % (Yann Sommer) e 50,0 % (Josep Martínez)
Juventus — Il ritorno del pragmatismo di Spalletti
Sembra proprio che, grazie a il bianconero allenatore Spalletti, la Juve abbia riscoperto il suo DNA “minimalista”, ovvero punta ad un gioco più pratico e concentrato sull’efficacia, come quello osservato in alcune partite (tipo Juve – Inter del 13 settembre 2025).
Inoltre, degna di nota è l’efficienza difensiva basata sulla solidità e su un sistema di pressing organizzato che da davvero poche occasioni pericolose agli avversari.
Tuttavia, l’esito delle trasformazioni dipende dal modulo, così come dai giocatori effettivamente disponibili in rosa.
Ruolo della nuova generazione
Per quanto riguarda i giocatori più giovani, vale la pena menzionare Yildiz, Cambiaso, Iling-Junior. Al momento costano di meno rispetto ai “big” e, grazie alla loro giovane età, godono di maggiore resistenza fisica e hanno meno probabilità di subire infortuni.
Milan — Dalla creatività all’efficienza controllata
Influenza di Stefano Pioli
Nonostante il Milan risenta ancora dell’influenza negativa di Stefano Pioli dalle passate stagioni (ne ha trascorse ben 5 con i rossoneri, plasmandoli nel profondo), l’attuale tecnico Allegri può contare sulla potenza di Leão e Pulisic, entrambi caratterizzati da una grande capacità di influenzare il gioco.
Debolezze difensive e rimodellamento tattico
Al momento, il Milan necessita di un leader difensivo, visto che Gabbia non può essere considerato un titolare fisso in una difesa d’élite.
Allegri, quindi, sta valutando un rimodellamento della linea difensiva che prevede l’introduzione di un centrale di peso, anche in vista del prossimo derby Milan – Inter
Roma — L’evoluzione calcolata di Mourinho
Struttura difensiva
Spesso si basa su uno schema a 4 difensori che può trasformarsi in una difesa a 5 nelle fasi di non possesso. A volte, la difesa si completa con la presenza di un mediano che si abbassa a protezione della linea difensiva, creando una sorta di schermo aggiunto
Contributo dei giovani talenti
Tra i giovani talenti troviamo Claudio Cassano, così come Niccolò Pisilli, entrambi ritenuti fondamentali per dare maggiore equilibrio e dinamicità alla squadra.
Napoli — Il campione in crisi
Motivi del declino
I motivi del declino del Napoli Calcio sono da ricondursi a cause sia fisiche che mentali, con una perdita di concentrazione e un esaurimento delle energie dopo una lunga serie di partite impegnative.
Un esempio specifico di questi problemi è stato il crollo psicologico a seguito del gol subito contro la Roma
Resta da chiedersi se riusciranno a recuperare prima della pausa invernale, dato che, agli inizi di gennaio, ci sarà la tanto attesa Napoli – Inter
Statistiche
- Conversione dei tiri in porta: 1,5 gol/partita
- Ritmo offensivo: 11-12%
Tendenze tattiche di novembre
A novembre 2025, i moduli più usati nella Serie A 2025-2026 sono il
3-4-2-1 e il 3-5-2. Al tempo stesso, troviamo persino il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che rimangono molto comuni.
A tal proposito, vale la pena citare importanti squadre che stanno ottenendo ottimi risultati grazie all’innovativo 3-4-2-1.(Juventus e Roma), in contrapposizione al più classico 3-5-2 utilizzato da Inter e Milan.
Insomma, possiamo affermare che la Serie A stia trovando la perfetta armonia tra la sua tradizione difensiva e il calcio moderno, quest’ultimo basato sui ritmi più elevati.
Eroi individuali del mese
In questa sezione della nostra guida, invece, parliamo nel dettaglio dei migliori giocatori del momento, a cominciare dagli MVP, seguiti dai migliori marcatori, difensori e fantasisti.
MVP di novembre
|Giocatore
|Ruolo
|Squadra
|Statistiche (solo stagione 2025-26)
|Lautaro Martinez
|Attaccante
|Inter
|Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 3Totale assist realizzati: 2
|Paulo Dybala
|Attaccante
|Roma
|Totale partite giocate: 8Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 1Infortuni: bicipite femorale sinistro, rientrerà il 30 novembre 2025;
|Alex Meret
|Portiere
|Napoli
|Totale partite giocate: 4Totale gol subiti: 4Totale clean sheet: 2
I migliori registi, difensori e talenti emergenti
1. Registi
|Giocatore
|Ruolo
|Squadra
|Statistiche
|Jari Vandeputte
|Centrocampista
|Cremonese
|Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 0Totale assist realizzati: 4
|Nico Paz
|Trequartista
|Como
|Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 4Totale assist realizzati: 4
|Federico Dimarco
|Terzino sinistro
|Inter
|Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 2Totale assist realizzati: 4
2. Difensori
|Giocatore
|Ruolo
|Squadra
|Statistiche
|Alessandro Bastoni
|Difensore centrale
|Inter
|Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 3
|Federico Gatti
|Difensore centrale
|Juventus
|Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 0
|Jhon Lucumi
|Difensore centrale
|Bologna
|Totale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 0
3. Marcatori
|Giocatore
|Ruolo
|Squadra
|Statistiche
|Hakan Çalhanoğlu
|Mediano
|Inter
|Totale partite giocate: 9Totale gol segnati: 5Totale assist realizzati: 1
|Riccardo Orsolini
|Ala destra
|Bologna
|Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 5Totale assist realizzati: 0
|Andre-Frank Anguissa
|Centrocampista
|Napoli
|Totale partite giocate: 11Totale gol segnati: 4Totale assist realizzati: 2
Per concludere questa sezione, aggiungiamo che giocatori quali Francesco Camarda, Niccolò Pisilli e Daniele Ghilardi potrebbero presto unirsi alla rosa ufficiale della Nazionale italiana, dati i loro meriti e risultati raggiunti sul campo.
Sorprese e Delusioni Serie A oggi
Adesso, invece, ci focalizziamo sulle sorprese del campionato, sia quelle positive, che quelle negative.
Sorprese positive
Per quanto riguarda le sorprese positive, appare subito evidente come il Bologna FC stia andando alla grande, specialmente se paragoniamo i risultati attuali con quelli della scorsa stagione.
|Posizione in classifica
Squadra
Punteggio
|Totale partite giocate
|Match vinti
|Match persi
|Match pareggiati
|Gol fatti
|Gol subiti
|5
|Bologna
|21
|11
|6
|2
|3
|18
|8
|7
|Como
|18
|11
|4
|1
|6
|12
|6
|8
|Sassuolo
|16
|11
|5
|5
|1
|14
|12
Squadre sottotono
|Posizione in classifica
Squadra
Punteggio
|Totale partite giocate
|Match vinti
|Match persi
|Match pareggiati
|Gol fatti
|Gol subiti
|9
|Lazio
|15
|11
|4
|4
|3
|13
|9
|12
|Torino
|14
|11
|3
|3
|5
|10
|16
|20
|Fiorentina
|5
|11
|0
|6
|5
|9
|18
Sebbene ognuna delle 3 squadre sopra citate abbia la sua peculiare situazione, in linea di massima le cause del loro calo consistono in difetti tattici, infortuni e scarsa rotazione della squadra.
Numeri che raccontano la storia: statistiche Serie A
Prima di andare alle conclusioni finali, facciamo un breve recap in merito alle statistiche più salienti riguardanti le prime 5 in classifica.
|Squadra
|Posseso palla medio
|xG
|xGA
|xPTS
|Inter
|60,2 %
|25.82-0.18
|9.73-2.27
|24.17+0.17
|Roma
|59,4 %
|16.50+4.50
|12.83+7.83
|18.22-5.78
|Milan
|51,4 %
|20.02+3.02
|11.03+2.03
|21.94-0.06
|Napoli
|58,9 %
|16.93+0.93
|14.32+4.32
|16.68-5.32
|Bologna
|57,0 %
|16.77-1.23
|11.93+3.93
|17.80-3.20
Previsioni partite Serie A — Prospettive e scenari di corsa al titolo
A quanto pare, la squadra che gode di un calendario più “snello” è la Juventus, seguita dal Milan e dal Como.
Inoltre, per prevedere l’andamento del campionato è fondamentale tenere conto della stanchezza delle squadre causata dalle partite di Premier League che, inevitabilmente, mettono a dura prova forma fisica e brillantezza dei giocatori.
Detto ciò, nella tabella qui sotto troverai l’ipotetica classifica che avremo a fine novembre 2025.
Se l’Inter mantiene il suo ritmo, di sicuro continuerà a dominare la classifica senza troppi problemi.
D’altro canto, se la Juventus migliora in attacco, molto probabilmente tornerà ad occupare uno dei primi 5 posti della classifica.
Infine, resta l’incognita Napoli: se porrà rimedio alla sue lacune, di sicuro anche lei rientra nelle Top 5.
|Posizione in classifica
|Squadra
|Giornata di campionato
|Data
|1
|Inter
|13
20 novembre – 01 dicembre 2025
|2
|Milan
|13
|3
|Napoli
|13
|4
|Juventus
|13
|5
|Roma
|13
Conclusione — Il dramma del calcio Serie A si fa sempre più intenso
La Serie A sta vivendo una vera e propria rinascita: competitiva, veloce e piena di carattere, anche in virtù del fatto che ci stiamo avvicinando sempre di più al “giro di boa” della stagione 2025-26.
Nessuno può prevedere con esattezza l’andamento delle prossime partite e, l’unico modo per rimanere aggiornati, è seguire la diretta calcio e gli highlights dei futuri match in programma.
Per concludere, questo novembre ha dimostrato una cosa: il calcio italiano non è più cauto: è audace, ambizioso e punta ancora una volta al titolo europeo.