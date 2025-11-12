Le 5 migliori squadre della Serie A: chi domina a novembre

Scritto da:
Redazione
-
Serie A 25/26: ecco le 20 partecipanti

La pausa invernale si avvicina sempre di più e, in questa nuova guida dedicata alla classifica Serie A, faremo il punto della situazione ad inizio novembre 2025.

Parleremo, dunque, delle squadre che dominano la classifica, ma anche di quelle che si stanno rivelando una delusione e, più in generale, di quelle che saranno le ipotetiche ripercussioni degli eventi della prossima stagione (Champions League e Coppa Italia in primis).

Introduzione — Tensione a metà campionato Serie A che scalda gli animi

Siamo a novembre 2025, ovvero 11 giornate di campionato Serie A già giocate con le prime 5 che stanno lottando in modo serrato per il titolo.

Sorprendentemente, la Juventus sta tornando in gran forma, grazie alle ultime 2 vittorie consecutive.

Il Napoli, invece, è in netta difficoltà e la sua crisi di gioco si ripercuote persino sulla classifica di Champions League.

L’Inter, poi, sembra essere la squadra più equilibrata, dato il trend positivo di partite di Serie A vinte che sta portando avanti sin da inizio stagione.

Nei prossimi paragrafi, quindi, vedremo nel dettaglio quali club stanno davvero dominando la classifica con l’avvicinarsi dell’inverno.

Quadro generale: Serie A classifica e tendenze emergenti

A seguire, trovi i risultati Serie A aggiornati, per l’appunto, all’11esima giornata del campionato 2025-2026

Posizione in classifica
Squadra
Punteggio		Totale partite giocateMatch vintiMatch persiMatch pareggiatiGol fattiGol subiti
1Inter24118302612
2Roma2411830125
3Milan2211614179
4Napoli22117311610
5Bologna2111623188

Serie A partite: confronto con la passata stagione

Quelli che seguono sono, per l’appunto, i risultati per Serie a 2024 – 2025 all’11esima giornata di campionato.

Posizione in classifica
Squadra
Punteggio		Match vintiMatch persiMatch pareggiatiGol fattiGol subiti
1Napoli25821188
2Inter247132513
3Atalanta227312914
4Fiorentina22614229
5Lazio227312414

Chiaramente, è ancora presto per “tirare le somme”, tuttavia, una cosa è certa. Le partite Serie A oggi sono estremamente avvincenti e caratterizzate da un gioco piuttosto offensivo, tenendo conto proprio del gran numero di reti realizzate.

Approfondimento: chi sta davvero dominando la classifica di Serie A?

Una volta chiarita la situazione in merito alla classifica Serie A nel suo complesso, adesso diamo uno sguardo ravvicinato alle prime 5 classificate.

Se hai intenzione di scommettere sui migliori Casino Online non AAMS, a maggior ragione è bene essere i più informati possibile in merito alle favorite.

Inter: la definizione di costanza

Focus tattico

Di base, l’Inter sfrutta molto il modulo 3-5-2, che prevede un’accurata organizzazione in fase di possesso palla e una ripartenza rapida.

La squadra predilige un pressing forte, gioco sulle fasce e solida struttura difensiva.

Giocatori chiave

Tra i giocatori chiave dell’Inter troviamo, ovviamente, Lautaro Martínez che è capitano e un ottimo attaccante che va spesso a segno. A seguire, poi, troviamo Davide Frattesi e Nicolò Barella, da considerarsi come il “cuore” del centrocampo, specialmente durante i derby Inter – Milan.

Infine, vale la pena citare anche Alessandro Baston, uno dei difensori centrali più affidabili di tutta la squadra.

Statistiche

  • xG: 25,82
  • Possesso palla: 60,18 %
  • Porta inviolata: 44,4 % (Yann Sommer) e 50,0 % (Josep Martínez)

Juventus — Il ritorno del pragmatismo di Spalletti

Sembra proprio che, grazie a il bianconero allenatore Spalletti, la Juve abbia riscoperto il suo DNA “minimalista”, ovvero punta ad un gioco più pratico e concentrato sull’efficacia, come quello osservato in alcune partite (tipo Juve – Inter del 13 settembre 2025).

Inoltre, degna di nota è l’efficienza difensiva basata sulla solidità e su un sistema di pressing organizzato che da davvero poche occasioni pericolose agli avversari.

Tuttavia, l’esito delle trasformazioni dipende dal modulo, così come dai giocatori effettivamente disponibili in rosa.

Ruolo della nuova generazione

Per quanto riguarda i giocatori più giovani, vale la pena menzionare Yildiz, Cambiaso, Iling-Junior. Al momento costano di meno rispetto ai “big” e, grazie alla loro giovane età, godono di maggiore resistenza fisica e hanno meno probabilità di subire infortuni.

Milan — Dalla creatività all’efficienza controllata

Influenza di Stefano Pioli

Nonostante il Milan risenta ancora dell’influenza negativa di Stefano Pioli dalle passate stagioni (ne ha trascorse ben 5 con i rossoneri, plasmandoli nel profondo), l’attuale tecnico Allegri può contare sulla potenza di Leão e Pulisic, entrambi caratterizzati da una grande capacità di influenzare il gioco.

Debolezze difensive e rimodellamento tattico

Al momento, il Milan necessita di un leader difensivo, visto che Gabbia non può essere considerato un titolare fisso in una difesa d’élite.

Allegri, quindi, sta valutando un rimodellamento della linea difensiva che prevede l’introduzione di un centrale di peso, anche in vista del prossimo derby Milan – Inter

Roma — L’evoluzione calcolata di Mourinho

Struttura difensiva

Spesso si basa su uno schema a 4 difensori che può trasformarsi in una difesa a 5 nelle fasi di non possesso. A volte, la difesa si completa con la presenza di un mediano che si abbassa a protezione della linea difensiva, creando una sorta di schermo aggiunto

Contributo dei giovani talenti

Tra i giovani talenti troviamo Claudio Cassano, così come Niccolò Pisilli, entrambi ritenuti fondamentali per dare maggiore equilibrio e dinamicità alla squadra.

Napoli — Il campione in crisi

Motivi del declino

I motivi del declino del Napoli Calcio sono da ricondursi a cause sia fisiche che mentali, con una perdita di concentrazione e un esaurimento delle energie dopo una lunga serie di partite impegnative.

Un esempio specifico di questi problemi è stato il crollo psicologico a seguito del gol subito contro la Roma

Resta da chiedersi se riusciranno a recuperare prima della pausa invernale, dato che, agli inizi di gennaio, ci sarà la tanto attesa Napoli – Inter

Statistiche

  • Conversione dei tiri in porta: 1,5 gol/partita
  • Ritmo offensivo: 11-12%

Tendenze tattiche di novembre

A novembre 2025, i moduli più usati nella Serie A 2025-2026 sono il

3-4-2-1 e il 3-5-2. Al tempo stesso, troviamo persino il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che rimangono molto comuni.

A tal proposito, vale la pena citare importanti squadre che stanno ottenendo ottimi risultati grazie all’innovativo 3-4-2-1.(Juventus e Roma), in contrapposizione al più classico 3-5-2 utilizzato da Inter e Milan.

Insomma, possiamo affermare che la Serie A stia trovando la perfetta armonia tra la sua tradizione difensiva e il calcio moderno, quest’ultimo basato sui ritmi più elevati.

Eroi individuali del mese

In questa sezione della nostra guida, invece, parliamo nel dettaglio dei migliori giocatori del momento, a cominciare dagli MVP, seguiti dai migliori marcatori, difensori e fantasisti.

MVP di novembre

GiocatoreRuoloSquadraStatistiche (solo stagione 2025-26)
Lautaro MartinezAttaccanteInterTotale partite giocate: 10Totale gol segnati: 3Totale assist realizzati: 2
Paulo DybalaAttaccanteRomaTotale partite giocate: 8Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 1Infortuni: bicipite femorale sinistro, rientrerà il 30 novembre 2025;
Alex MeretPortiereNapoliTotale partite giocate: 4Totale gol subiti: 4Totale clean sheet: 2

I migliori registi, difensori e talenti emergenti

1. Registi

GiocatoreRuoloSquadraStatistiche
Jari VandeputteCentrocampistaCremoneseTotale partite giocate: 11Totale gol segnati: 0Totale assist realizzati: 4
Nico PazTrequartistaComoTotale partite giocate: 11Totale gol segnati: 4Totale assist realizzati: 4
Federico DimarcoTerzino sinistroInterTotale partite giocate: 11Totale gol segnati: 2Totale assist realizzati: 4

2. Difensori

GiocatoreRuoloSquadraStatistiche
Alessandro BastoniDifensore centraleInterTotale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 3
Federico GattiDifensore centraleJuventusTotale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 0
Jhon LucumiDifensore centraleBolognaTotale partite giocate: 10Totale gol segnati: 1Totale assist realizzati: 0

3. Marcatori

GiocatoreRuoloSquadraStatistiche
Hakan ÇalhanoğluMedianoInterTotale partite giocate: 9Totale gol segnati: 5Totale assist realizzati: 1
Riccardo OrsoliniAla destraBolognaTotale partite giocate: 11Totale gol segnati: 5Totale assist realizzati: 0
Andre-Frank AnguissaCentrocampistaNapoliTotale partite giocate: 11Totale gol segnati: 4Totale assist realizzati: 2

Per concludere questa sezione, aggiungiamo che giocatori quali Francesco Camarda, Niccolò Pisilli e Daniele Ghilardi potrebbero presto unirsi alla rosa ufficiale della Nazionale italiana, dati i loro meriti e risultati raggiunti sul campo.

Sorprese e Delusioni Serie A oggi

Adesso, invece, ci focalizziamo sulle sorprese del campionato, sia quelle positive, che quelle negative.

Sorprese positive

Per quanto riguarda le sorprese positive, appare subito evidente come il Bologna FC stia andando alla grande, specialmente se paragoniamo i risultati attuali con quelli della scorsa stagione.

Posizione in classifica
Squadra
Punteggio		Totale partite giocateMatch vintiMatch persiMatch pareggiatiGol fattiGol subiti
5Bologna2111623188
7Como1811416126
8Sassuolo16115511412

Squadre sottotono

Posizione in classifica
Squadra
Punteggio		Totale partite giocateMatch vintiMatch persiMatch pareggiatiGol fattiGol subiti
9Lazio1511443139
12Torino14113351016
20Fiorentina511065918

Sebbene ognuna delle 3 squadre sopra citate abbia la sua peculiare situazione, in linea di massima le cause del loro calo consistono in difetti tattici, infortuni e scarsa rotazione della squadra.

Numeri che raccontano la storia: statistiche Serie A

Prima di andare alle conclusioni finali, facciamo un breve recap in merito alle statistiche più salienti riguardanti le prime 5 in classifica.

SquadraPosseso palla medioxGxGAxPTS
Inter60,2 %25.82-0.189.73-2.2724.17+0.17
Roma59,4 %16.50+4.5012.83+7.8318.22-5.78
Milan51,4 %20.02+3.0211.03+2.0321.94-0.06
Napoli58,9 %16.93+0.9314.32+4.3216.68-5.32
Bologna57,0 %16.77-1.2311.93+3.9317.80-3.20

Previsioni partite Serie A — Prospettive e scenari di corsa al titolo

A quanto pare, la squadra che gode di un calendario più “snello” è la Juventus, seguita dal Milan e dal Como.

Inoltre, per prevedere l’andamento del campionato è fondamentale tenere conto della stanchezza delle squadre causata dalle partite di Premier League che, inevitabilmente, mettono a dura prova forma fisica e brillantezza dei giocatori.

Detto ciò, nella tabella qui sotto troverai l’ipotetica classifica che avremo a fine novembre 2025.

Se l’Inter mantiene il suo ritmo, di sicuro continuerà a dominare la classifica senza troppi problemi.

D’altro canto, se la Juventus migliora in attacco, molto probabilmente tornerà ad occupare uno dei primi 5 posti della classifica.

Infine, resta l’incognita Napoli: se porrà rimedio alla sue lacune, di sicuro anche lei rientra nelle Top 5. 

Posizione in classificaSquadraGiornata di campionatoData
1Inter13


20 novembre – 01 dicembre 2025
2Milan13
3Napoli13
4Juventus13
5Roma13

Conclusione — Il dramma del calcio Serie A si fa sempre più intenso

La Serie A sta vivendo una vera e propria rinascita: competitiva, veloce e piena di carattere, anche in virtù del fatto che ci stiamo avvicinando sempre di più al “giro di boa” della stagione 2025-26.

Nessuno può prevedere con esattezza l’andamento delle prossime partite e, l’unico modo per rimanere aggiornati, è seguire la diretta calcio e gli highlights dei futuri match in programma.

Per concludere, questo novembre ha dimostrato una cosa: il calcio italiano non è più cauto: è audace, ambizioso e punta ancora una volta al titolo europeo.

Articolo precedenteCdS – Sarà un caso, ma l’infortunio di De Bruyne è coinciso con il crollo della produzione offensiva del Napoli
Articolo successivoTuttosport – Lobotka e l’agente saranno ironici, ma le loro parole sono lo specchio della situazione del Napoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE