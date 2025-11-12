Roma-Napoli, biglietti vietati ai residenti in Campania: il motivo

La SSC Napoli informa che sono in vendita i biglietti per il match di domenica 30 novembre 2025 Roma-Napoli alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito sono elencate le seguenti modalità:

“I biglietti sono disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 12 novembre 2025, online e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. In attesa delle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzo Settore Ospiti: € 45,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.asroma.com/it/stadio. Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso”.