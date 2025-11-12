Repubblica – ” Conte non fa sconti: sull’intensità degli allenamenti non si tratta “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle recenti discussioni in merito al metodo di lavoro di Antonio Conte, e dei suoi allenamenti ritenuti troppo pesanti. Ecco un estratto dell’articolo:

“Diventa però lo stesso difficile per i giocatori trovare un punto stabile di equilibrio con Conte, che invece dal successo è ossessionato. Dopo la disfatta di Eindhoven nel Napoli c’era stato un tentativo di trovare la quadra e il tecnico leccese aveva fatto una piccola concessione alla squadra: annullando i ritiri alla vigilia delle partite pomeridiane e serali al Maradona. Ma sulla durezza degli allenamenti non si tratta, perché il metodo vincente di Antonio è e resterà lo stesso”.