Renica pesantissimo sui social – ” Conte deve trovare una soluzione, i calciatori hanno paura di farsi male ! “

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha espresso la sua opinione sui suoi canali social, riguardo al caos generato in merito alla questione degli allenamenti di Antonio Conte. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“E dopo l’ennesimo infortunio muscolare ai flessori di Anguissa per il bene del Napoli credo che Conte e il suo staff debbano cambiare metodologie di lavoro Non va bene cosi, i giocatori lo seguono ma ora sono terrorizzati di farsi male e in alcuni casi infortuni gravi seri, non puoi scendere in campo con la paura di farti male non renderesti sicuramente come normalmente faresti senza paura..quindi chi deve risolverlo sto problema? Il Mister e il suo staff… questo è un problema serio che rischia di compromettere una stagione cn una rosa attrezzata a fare bene”.