Prima pagina Il Mattino – ” Lobotka, fuoco amico sul Napoli ! “

Francesco Napolitano
La prima pagina dell’edizione odierna de il Mattino esordisce con le discusse dichiarazioni di Lobotka, che ha attaccato i metodi di lavoro e la pesantezza degli allenamenti di Antonio Conte. Di seguito la prima pagina del quotidiano:

