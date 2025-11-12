Pedullà: “Micheli all’Arsenal, tutto vero. Vi spiego il perché della decisione”

Maurizio Micheli, capo dell’area scouting del Napoli, lascerà il club per dirigersi all’Arsenal. Conferma anche il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. A fare la differenza in questa decisione è l’ottimo rapporto con Andrea Berta, Ds dei Gunners, e la sensazione che il suo lavoro in azzurro sia giunto a fine ciclo. Di seguito, ecco quanto si apprende sul sito ufficiale del collega.

“Maurizio Micheli lascia il Napoli dopo una lunga militanza. Confermate le indiscrezioni di ieri della BBC, il suo futuro sarà all’Arsenal come uomo di riferimento del direttore sportivo Berta. Micheli chiude il suo lunghissimo ciclo al Napoli, era arrivato nel 2010 dopo una lunga esperienza a Brescia ed era tornato nel 2018 – dopo aver maturato qualche altra esperienza – come capo degli osservatori. Il suo ruolo nel club di De Laurentiis si era rafforzato un paio di estati fa, poco prima dell’avvento di Mauro Meluso, nella stagione successiva al terzo scudetto della storia azzurra. Ma evidentemente dopo un ciclo così lungo Micheli stava pensando a una nuova esperienza, la prima lontano dall’Italia. E per lo stesso Napoli il rapporto era ormai arrivato a fine ciclo. Il prestigio dell’Arsenal e il rapporto di grande stima con Berta hanno fatto la differenza e hanno portato alla svolta ormai imminente”.