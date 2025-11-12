Nela a TMW – ” Adl fa bene a difendere Conte. Forse lui voleva giocatori diversi… “

Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ci sono state dichiarazioni abbastanza forti, che hanno coinvolto i calciatori. Già qualche settimana prima si era lamentato dei nuovi, nonostante tutti gli allenatori vogliano giocatori e lui ha avuto la fortuna di averli (ride, n.d.r.). Forse avrebbe voluto giocatori diversi e magari ha scoperto che i nuovi non sono perfettamente in linea con il gruppo dell’anno scorso. Non si rema quindi probabilmente tutti dalla stessa parte, o cose di questo genere. Non so quanto crederci, ma comunque solo l’allenatore lo può sapere. De Laurentiis fa bene a difendere il proprio allenatore. Viene da sorridere perché quando i presidenti stanno zitti per un po’ e poi intervengono per difendere l’allenatore, poi di solito… ma a Napoli questo non succederà di certo (la separazione da Conte, n.d.r.). L’anno scorso il Napoli ha vinto, vuoi perché l’Inter ha buttato via qualcosa, vuoi perché sia stato più bravo, resta il fatto che anche quest’anno è in lotta per trionfare”.