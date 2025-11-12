La Repubblica – ” Conte ha il pieno supporto di Adl, pronti degli acquisti a Gennaio con possibile cambio modulo “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle interessanti novità in merito alla difficile situazione che sta vivendo il Napoli, soffermandosi sulla piena fiducia che Aurelio De Laurentiis ripone ad Antonio Conte, e delle possibili mosse che si andranno a compiere nel mercato di Gennaio. Ecco un estratto dell’articolo:

“Conte si è sentito tradito in particolare dai big della Vecchia Guardia, con cui ha già vinto una volta ed è convinto di poterlo fare di nuovo. Il tecnico ha dalla sua parte Aurelio De Laurentiis e sta lavorando con il presidente pure a qualche ritocco dell’organico nel mercato invernale: in chiave 3-5-2. Ma a gennaio bisognerà arrivarci a testa alta, ritrovando subito la compattezza interna che era stato il principale segreto della conquista dello scudetto. Il tecnico leccese è tornato in città dopo i due giorni di riflessione a Torino e si presenterà a Castel Volturno con la ferrea volontà di rimettere in moto il Napoli, a patto però di rivedere nel suo gruppo lo stesso spirito della scorsa stagione. Altrimenti Antonio è stato chiaro: ‘Io un morto non l’accompagno’. Chi lo conosce sa che non era solamente una provocazione”.