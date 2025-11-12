Il Mattino – ” Napoli, Lukaku sta facendo tutto il possibile per bruciare le tappe. Ecco quando potrà rientrare “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata anche in merito al recupero di Romelu Lukaku, fermo ai box da diverso tempo a causa di un problema muscolare. Ecco un estratto dell’articolo:

“Gli allenamenti ai quali Lukaku si sta sottoponendo fanno ben sperare. Perché ci sta mettendo tutto l’impegno possibile per bruciare le tappe. Il suo rientro inizialmente fissato per il nuovo anno, si sta invece clamorosamente avvicinando. Dicembre potrebbe essere il mese giusto per rivederlo quanto meno nella lista dei convocati: in campo chissà. L’Arabia – che fa rima con Supercoppa – potrebbe essere la sua terra promessa, il posto ideale per risorgere dalle sabbie mobili nelle quali era finito a Castel di Sangro lo scorso 14 agosto. I problemi alla coscia sembrano essere solo un lontano ricordo, un incubo che adesso è già finito nel dimenticatoio per lasciare spazio al sogno: quello di ritornare protagonista in campo e fuori”.