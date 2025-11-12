Il Mattino – ” Lukaku è l’uomo chiave dentro lo spogliatoio, il suo ritorno può portare serenità “

L’edizione odierna de il Mattino ha evidenziato l’importanza di Romelu Lukaku per questo Napoli, e di come il suo ritorno possa aiutare a riportare in alto il morale dentro lo spogliatoio. Ecco un estratto dell’articolo:

“Aspettando Big Rom. Perché Romelu è soprattutto un uomo chiave all’interno del gruppo, diventando in fretta un punto di riferimento per i compagni: veterani e nuovi. Modi gentili, parole confortanti, idee sempre preziose: il contributo del Big Rom è a 360 gradi. E non è certamente un caso che senza di lui il Napoli stia vivendo un momento di grande difficoltà anche dal punto di vista della coesione del gruppo”. Poi il quotidiano svela un retroscena sulla permanenza a Napoli di Anguissa e Conte: Durante la festa scudetto del 2025, mentre gli azzurri andavano a zonzo per il prato del Maradona, lui diceva ad Anguissa di riporre ogni pensiero malsano di abbandonare la nave. E così fu anche con Antonio Conte, di fatto ‘confermato’ alla guida del Napoli proprio da Lukaku durante la parata sul pullman sul Lungomare. Big Rom è il fratello maggiore che ogni calciatore desidererebbe avere a disposizione. Dispensa consigli e sorrisi con la stessa naturalezza ed è per questo che Conte non vede l’ora di riaverlo a totale disposizione. Il fatto che sia tornato a Napoli e che abbia ripreso a frequentare Castel Volturno potrebbe essere un elemento positivo per riportare in alto il morale”.