Il Mattino – ” Lo spogliatoio è stanco da mesi, ora andrà trovata una soluzione “

L’edizione odierna de il Mattino ha evidenziato le problematiche in merito al metodo di allenamento di Antonio Conte, ritenuto troppo duro e pesante dal gruppo squadra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ma cosa raccontano le parole dell’azzurro? Portano a galla uno spogliatoio stanco da mesi, non una bomba esplosa dall’oggi al domani. Situazione, questa, che Conte e il suo staff avevano provato già a risolvere. Gli allenamenti al centro di tutto, per molti ‘impegnativi’. Non avere un programma di lavoro settimanale ma giornaliero è il segreto del metodo Conte, ma a qualcuno non va troppo a genio. Troppo complicato persino organizzare gli affari di famiglia. In Premier League, per esempio, i calciatori di alcune squadre possono conoscere già gli allenamenti del mese successivo. Ma qui non è la Premier. E anche se la realtà Napoli dovrà crescere, bisogna credere nel lavoro giornaliero per non vanificare tutto. Il gruppo ha già provato a farlo capire in passato, ora però la soluzione andrà trovata davvero per evitare che a pagarne le conseguenze sia il Napoli. E i tifosi soprattutto.”