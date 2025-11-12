Il Mattino – Conte non sta dirigendo la ripresa degli allenamenti. Esclusi incontri con ADL

Antonio Conte, tecnico del Napoli, non sta dirigendo la ripresa degli allenamenti. Il tecnico, ufficialmente in permesso, non ha in programma di incontrarsi con Aurelio De Laurentiis. Lo svela l’edizione odierna de Il Mattino. Di seguito, ecco quanto si apprende sull’edizione online della testata. “Antonio Conte non sta dirigendo la ripresa degli allenamenti. Ufficialmente in permesso. Al momento è escluso che lui e De Laurentiis si stiano incontrando in un vertice a Roma. In ogni caso è la prima volta che Conte è assente a Castel Volturno. Dopo la sfuriata di domenica e il comunicato del patron che smentiva ogni ipotesi di dimissioni, un’altra giornata di interrogativi”.