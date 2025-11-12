Il Mattino – Conte dovrà allargare il campo e rivedere le gerarchie: nessuno avrà il posto garantito

Nel piano di rilancio del Napoli, Antonio Conte sarà chiamato a rivedere le gerarchie della squadra. Con molteplici impegni alla finestra, sarà importante aggregare tutti e non lasciare nessun elemento sicuro del posto. A riportare è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Per Conte le gerarchie sono chiare da sempre. Ma ora deve allargare il campo. Ci ha già provato nelle ultime settimane prima della sosta di novembre, consapevole che i troppi impegni avrebbero necessitato di un impatto differente nella gestione dei minuti e degli sforzi. Ce ne sarà un altro di tour de force al rientro: partite decisive in Champions League, in campionato, l’arrivo della Coppa Italia, all’orizzonte la Supercoppa di dicembre che a Napoli manca da oltre dieci anni. Insomma, carne sul fuoco che arde. La squadra azzurra ha sempre avuto misure chiare fino a oggi: lo scorso anno per un motivo, in questo avvio per un altro. La missione importante sarà aggregare tutti, dal primo all’ultimo. Impossibile relegare al ruolo di comprimari elementi come Gilmour – quando rientrerà – o anche Elmas, impossibile non affidarsi totalmente a investimenti importanti per il club come sono stati Beukema o Lucca, 70 milioni in due. I soldi lasciano il tempo che trovano in campo, è vero, ma sono comunque un indicatore anche delle aspettative: l’opera contiana prevede il recupero di tutti, l’allargamento delle responsabilità, scelte difficili. Tutti dovranno conquistarsi il posto ancora di più, insomma”.