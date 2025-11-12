Del Genio: “Se il Napoli si qualifica per la Champions è oro! Vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del momento del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Nel calcio succedono spesso cose improvvise, cambiano tutto, pure da tifoso mi auguro di vincerle tutte e andare in fuga, ma per quello che stiamo vedendo con problemi tecnici, tattici, mentali e di rapporti con l’allenatore già sarebbe non dico un miracolo ma un’ottima cosa la qualificazione Champions. Già sarebbe importante. Anche le quarte, quinte e seste giocano meglio del Napoli, creano di più e sono più serene. Poi ci si può prendere la soddisfazione in qualche coppa nazionale ma Scudetto ad oggi non ci penserei proprio”.