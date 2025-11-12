Dal Kosovo – Rrahmani si allena in palestra: il motivo

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha svolto lavoro in palestra nel ritiro della nazionale del Kosovo. A comunicarlo è la stessa federazione sul proprio sito ufficiale. Nulla di preoccupante però, l’ex Verona non ha rimediato alcun infortunio o affaticamento. Come riportato, si tratta solamente di un lavoro rigenerativo, che lo porterà regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo. Di seguito, ecco quanto appreso nel comunicato.

“La nazionale del Kosovo ha proseguito la preparazione per le due partite decisive di questo mese contro Slovenia e Svizzera, nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. I Dardanët hanno svolto l’ultimo allenamento oggi allo stadio “Fadil Vokrri” a mezzogiorno, sotto la guida del ct Franco Foda. Vedat Muriqi, Amir Rrahmani, Elvis Rexhbeçaj e Muharrem Jashari hanno svolto un lavoro di rigenerazione in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta intensiva in campo”.