Cds – ” Napoli in ansia per Anguissa, oggi gli esami per capire l’entità dell’infortunio “

Neanche il tempo di farla iniziare, ed ecco che la sosta per le nazionali ha già causato il primo infortunio. A subirlo è purtroppo un perno di questo Napoli, cioè Frank Zambo Anguissa, che secondo i rumors trapelati, avrebbe subito uno stiramento subito durante un allenamento con il suo Camerun, in vista della partita contro la Repubblica Democratica del Congo valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali. Solo dopo gli esami strumentali si capirà l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero, ma la sensazione è che il centrocampista sia a forte rischio per la partita contro l’Atalanta, la prima dopo la fine della sosta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.