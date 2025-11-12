Cdm: il Napoli ha messo occhio sul possibile vice Di Lorenzo che costa 15 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere del mezzogiorno parla degli obbiettivi di mercato del Napoli a gennaio.

“La squadra partenopea sta prendendo in seria considerazione di acquistare anche un terzino destro, che faccia rifiatare Di Lorenzo. Il capitano azzurro le ha praticamente giocate tutte. Manna ci ha provato tutta l’estate con Juanlu Sanchez del Siviglia. Un tira e molla logorante che ha indotto il Napoli a rinunciare al suo ingaggio. Ora c’è anche l’interesse per Brooke Norton-Cuffy, 21 anni del Genoa (15 milioni). Ma siamo solo ai primi rumors per le trattative ci sarà tempo”.