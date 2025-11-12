Cdm – ” Clamoroso Napoli, tre giocatori possono partire a Gennaio: i dettagli “

Ha del clamoroso la notizia riportata dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: Noa Lang, Lorenzo Lucca e David Neres possono lasciare il Napoli già nel mercato invernale. Ecco un estratto dell’articolo:

“Non è un mistero che il Napoli a gennaio debba intervenire sul mercato. Conte in più di una occasione ha ribadito che a centrocampo si fa fatica numericamente, soprattutto dopo l’infortunio grave di Kevin De Bruyne che tornerà in campo non prima di febbraio. Alla luce anche di quanto accaduto in queste ore con la crisi che si è aperta dopo le parole del tecnico salentino, il mercato di gennaio sarà una priorità. In uscita, ma in prestito, potrebbero esserci Neres, Lang e anche Lucca, quelli che si aspettavano sicuramente un impiego maggiore in questi primi mesi della nuova stagione”.