Cdm – ” Beukema, il Liverpool lo vuole: i dettagli “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un’indiscrezione di mercato importante: Sam Beukema sarebbe finito nel mirino del Liverpool. Ecco un estratto dell’articolo:

“Percorso inverso potrebbe fare Sam Beukema (26 anni). I media britannici insistono: il Liverpool lo vuole. Il difensore è da sempre nel mirino di Arne Slot, il tecnico dei Reds, anche egli olandese. L’allenatore ha allenato Beukema all’AZ Alkmaar. Finora Sam ha giocato 5 partite in campionato (quattro da titolare) con un gol per un totale di 361’ in serie A. Oltre a tre partite in Champions (237’). Acquistato dal Napoli per 31 milioni dal Bologna non gioca dalla sconfitta contro il Torino (18 ottobre). Giova ricordarlo che Beukema ha firmato un contratto con il Napoli fino al 2030, quindi difficilmente si muoverà in questa finestra di mercato”.