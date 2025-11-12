Caressa – ” Conte adesso stresserà ancora di più i suoi giocatori, il livello di tensione sarà altissimo “

Fabio Caressa, giornalista, nei suoi canali social si è espresso in merito al difficile momento che sta attraversando il Napoli, soffermandosi sulle parole di Antonio Conte e di come potrà mutare il suo rapporto con i calciatori. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Conte mi è piaciuto, è stato schietto, sincero, diretto. Ha detto delle cose fortissime. Se avevo dei dubbi che la comunicazione di prima dovesse andare all’interno e avesse efficacia, forse i dubbi li aveva anche lui. Ora non parla più di rosa o difficoltà, ha detto che il Napoli non è più squadra. Non vede più la coesione che prescinde dalla forza di una squadra. Questo vuol dire che lui ora li stresserà ancora di più i giocatori e credo di poter dire che già adesso questo sarà l’ultimo anno di Conte al Napoli. Dovrà arrivare a un tale grado di ossessione che la pressione interna diventerà insopportabile, a meno che non sia già così per alcuni giocatori. Si arriverà a un punto di tensione fortissimo”