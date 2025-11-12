Anguissa vince il premio di giocatore del mese di ottobre del Napoli. La nota della società

André-Frank Zambo Anguissa ha vinto il premio di giocatore del mese di ottobre del Napoli. Nel corso di questo, il camerunense ha giocato delle ottime prestazioni, siglando ben 3 gol oltre ad alcune prestazioni di livello elevato. Di seguito, la nota diffusa dalla società sul proprio sito ufficiale.

“Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Ottobre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese. A Ottobre Frank si è messo in mostra con prestazioni di livello elevatissimo, impreziosite da tre gol nelle vittorie contro Genoa, Inter e Lecce. Complimenti a Frank, POTM di Ottobre powered by MSC!”