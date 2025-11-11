Tuttomercatoweb-Atta nel mirino del Napoli e non solo: i club interessati

Il centrocampista dell’Udinese Arthur Atta ha attirato l’attenzione di diverse squadre nazionali ed europee grazie al proprio inizio di stagione positivo.

Secondo quanto riportato da Tuttmercatoweb, il classe 2003 avrebbe incuriosito il Barcellona ed il Manchester City che hanno inviato degli emissari, oltre a Juventus, Milan, Inter e Napoli che avrebbero chiesto informazioni.

La famiglia Pozzo vorrebbe tenere il calciatore fino alla chiusura del campionato in modo tale da permettergli di crescere e incrementare il proprio valore di mercato, scatenando un’asta.

