Mediaset-Lungo incontro tra De Laurentiis, Manna e Conte: i dettagli

Dopo la sconfitta di Bologna con seguente malessere manifestato da mister Conte durante il postpartita, il presidente De Laurentiis insieme al ds Manna ha convocato mister Conte per una chiamata.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’esito di questa call è stato molto positivo per quanto riguarda il mercato invernale che sarà cruciale per rafforzare il Napoli.

Da domani il mister salentino inizierà gli allenamenti con i calciatori rimasti e non andati nei ritiri delle proprie nazionali e chiederà massimo impegno e determinazione per la sfida che vedrà il Napoli affrontare l‘Atalanta del neo mister Palladino.