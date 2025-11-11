Fabrizio Romano: “Lang scontento del minutaggio, da un mese si lamenta”

Noa Lang, acquistato in estate ed ex PSV, non sta trovando lo spazio che si aspettava.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della situazione Lang: “Non sembra che Lobotka rappresenti un problema in questo momento: le difficoltà riguardano piuttosto alcuni nuovi giocatori.

Tra questi c’è Noa Lang, che da tempo mostra segni di malcontento. È più di un mese che il giocatore non è soddisfatto della situazione. Uno dei limiti che gli ha impedito di esprimere tutto il suo potenziale è proprio questo: ha bisogno di sentirsi protagonista e sostenuto, altrimenti tende a perdersi. Il Napoli ha creduto in lui, ma Conte non gli sta concedendo la fiducia che forse si aspettava. È una situazione che andrà affrontata, anche perché il giocatore ha manifestato il suo disagio agli agenti e alle persone a lui vicine. Noa Lang è solo un esempio, ma non l’unico. Servirà tempo per chiarire e ricompattare l’ambiente. Il Napoli, dopo la sosta, dovrà leccarsi le ferite e ripartire con maggiore unità.