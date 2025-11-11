Del Genio: “Con Lucca non è possibile il lancio lungo, con Lukaku sarà possibile giocare in tandem con Hojlund”

Il giornalista Paolo Del Genio, durante la trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì” ha parlato delle possibili modifiche con il ritorno di Lukaku: “Ho la sensazione che per quello che conosciamo Lukaku e per quello che stiamo vedendo partita dopo partita di Hojlund, che possano giocare insieme. Se noi abbiamo questo maledetto problema di non riuscire ad arrivarci attraverso il palleggio, il gioco, delle soluzioni partendo da dietro bene, a quel punto se dobbiamo buttare la palla lunga e andare sulle seconde palle.

Un conto è buttare la palla lunga e ce n’è uno e un altro se ce ne sono due. Oggi con Lucca questo gioco non è possibile. Luca resterebbe a gennaio, perché se giochi fisso a due ti resta come alternativa. Dicono persone vicine a Lucca, che non se ne parla nemmeno di andare via nonostante tutte le difficoltà”.