Zazzaroni a KKN – ” Non c’è più l’entusiasmo della scorsa stagione, quando si vince escono fuori diverse difficoltà “

Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito al difficile momento che sta attraversando il club azzurro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Bologna ha la testa leggera e si diverte, il Napoli ha la testa pesante e non si diverte. Non c’è l’entusiasmo della scorsa stagione perché quest’anno sei campione d’Italia, hai la complessità di mantenere il titolo, mentre lo scorso anno partivi senza nessuna aspettativa reale, a parte riprendersi dopo il decimo posto. E’ quello che è capitato lo scorso anno al Manchester City o quello che sta accadendo quest’anno al Liverpool. Nell’anno successivo a una vittoria si hanno difficoltà e a Napoli lo sapete molto bene. Il nervosismo delle ultime partite era dovuto alla percezione che ci fossero dei problemi. Conte sapeva che c’erano questi problemi, tant’è che in passato ha fatto delle esternazioni molto forti e l’ha fatto vedere. Se avesse perso 1-0 su rigore sarebbe stato peggio perché mascherava un problema che invece c’è. Vedo calciatori troppo compressi, spaventati. E questo accade perché ti manca il risultato. La classifica non è disastrosa e neanche quella in Champions League. Se deve capitare un problema è meglio che capiti a novembre. Secondo me la si fa più grande di quel che è”.