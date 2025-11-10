Schwoch: “Fino a ieri volevano tutti Conte, serve fiducia”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Conte avrà un confronto con la squadra e vedranno i problemi che ci sono, un Napoli che ha una scarsa condizione fisica ed ha avuto tanti infortuni. Ci sono state tante defezioni dall’inizio della stagione. La pressione a Napoli è doppia, ma bisogna avere fiducia perché c’è un allenatore che fino a ieri tutti volevano ed ora invece riceve critiche ingiuste ed eccessive”.